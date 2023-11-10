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Захар Антонович

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Антон Васильевич

Мать: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
По РС34 год рождения 1771, По РС16 - 1776. по брачной метрике тоже 1771. По РС11 - 1775, по РС Чукал тоже 1775
Бракосочетание
09.02.1818

Жена: Наталья Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
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