Захар Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1775
Отец: Антон Васильевич
Мать: не указана
По РС34 год рождения 1771, По РС16 - 1776. по брачной метрике тоже 1771. По РС11 - 1775, по РС Чукал тоже 1775
Бракосочетание
09.02.1818
Жена: Наталья Ивановна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835