Кошеварова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошеварова Дарья Ивановна

Кошеварова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1783

Муж: Кошеваров Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Место жительства
С 1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close