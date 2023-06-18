Кошеварова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1783
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Место жительства
С 1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно