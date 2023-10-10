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Максимчук Семён Софронович

Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Максимчук Софроний Авраамович

Мать: не указана

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Максимчук Парфентий Семёнович

Мать ребёнка: Максимчук Гликерия Олимпиевна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Максимчук Яков Семёнович

Мать ребёнка: Максимчук Гликерия Олимпиевна

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Галина Семёновна

Мать ребёнка: Максимчук Гликерия Олимпиевна

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимчук Гликерия Олимпиевна

Смерть
Неизвестно
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