Максимчук Семён Софронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Максимчук Софроний Авраамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Максимчук Парфентий Семёнович
Мать ребёнка: Максимчук Гликерия Олимпиевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Максимчук Гликерия Олимпиевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Галина Семёновна
Мать ребёнка: Максимчук Гликерия Олимпиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно