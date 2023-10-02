Букина Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1878

Дочь: Гликерия Несторовна

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
06.08.1879

Сын: Букин Максим Несторович

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
05.02.1883

Сын: Букин Федор Несторович

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
26.07.1885

Сын: Букин Василий Несторович

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
03.12.1887

Дочь: Анна Несторовна

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
17.11.1889

Дочь: Екатерина Несторовна

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
05.08.1891

Дочь: Евдокия Несторовна

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
22.08.1893

Сын: Букин Иван Несторович

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
17.01.1895

Сын: Букин Александр Несторович

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Михаил Несторович

Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Нестор Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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