Букина Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1878
Дочь: Гликерия Несторовна
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
06.08.1879
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
05.02.1883
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
26.07.1885
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
03.12.1887
Дочь: Анна Несторовна
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
17.11.1889
Дочь: Екатерина Несторовна
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
05.08.1891
Дочь: Евдокия Несторовна
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
22.08.1893
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
17.01.1895
Сын: Букин Александр Несторович
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Букин Нестор Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно