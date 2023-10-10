Маликова (Лимаренко) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова (Лимаренко) Вера Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.08.1895

Дата смерти

23.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1895

Отец: Лимаренко Петр Григорьевич

Мать: Лимаренко Ирина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Муж: Маликов Иван Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.

Дочь: Кривицкая Елена Ивановна

Отец ребёнка: Маликов Иван Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.07.1919

Сын: Маликов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Маликов Иван Андреевич

г. Петроград, Россия
Смерть
23.11.1965
СССР, г. Ленинград
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