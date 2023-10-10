Маликова (Лимаренко) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1895
Дата смерти23.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1895
Бракосочетание
20.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.
Дочь: Кривицкая Елена Ивановна
Отец ребёнка: Маликов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.07.1919
Сын: Маликов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Маликов Иван Андреевич
г. Петроград, Россия
Смерть
23.11.1965
СССР, г. Ленинград