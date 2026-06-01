Шемиот (Швейковская) АЛЕКСАНДРА
женский, родилась Около 1620
умерла Неизвестно
Супруги
Шемиот АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ЯРОСЛАВОВИЧОколо 1620 г.р.
Дети
Шемиот КАЗИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧОколо 1640 г.р.
Шемиот МЕЛЬХИОР АЛЕКСАНДРОВИЧНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемиот МЕЛЬХИОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Шемиот АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Шемиот КАЗИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Шемиот АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ
Смерть
Неизвестно