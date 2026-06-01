Шемиот (Швейковская) АЛЕКСАНДРА Около 1620 — найти родственников по фамилии на Familio

Шемиот (Швейковская) АЛЕКСАНДРА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1620

умерла Неизвестно

Супруги
Шемиот АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ЯРОСЛАВОВИЧОколо 1620 г.р.
Дети
Шемиот КАЗИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧОколо 1640 г.р.
Шемиот МЕЛЬХИОР АЛЕКСАНДРОВИЧНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемиот МЕЛЬХИОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Шемиот АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемиот АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Шемиот КАЗИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Шемиот АЛЕКСАНДР КАЗИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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