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Wolodko Szymon Wincenty

Место рождения

Pališkiai (Krakių RKB)

Дата рождения

01.11.1812

Дата смерти

05.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1812

Отец: Wolodko Jan Chryzostom Henryk

Мать: Wolodko Józafata

Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Wolodko Cezary

Мать ребёнка: Wolodko Waleria

Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
01.09.1846

Сын: Wolodko Stanisław Józefat

Мать ребёнка: Wolodko Waleria

Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Wolodkowna Honorata Aniela

Мать ребёнка: Wolodko Waleria

Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
02.07.1850

Дочь: Iwaszkiewicz Wincenta Aleksandra

Мать ребёнка: Wolodko Waleria

Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
12.07.1852

Дочь: Wolodkowna Bronisława

Мать ребёнка: Wolodko Waleria

Pališkiai (Krakių RKB)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wolodko Waleria

Смерть
05.01.1875
Pališkiai (Krakių RKB
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