Wolodko Szymon Wincenty
Место рожденияPališkiai (Krakių RKB)
Дата рождения01.11.1812
Дата смерти05.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1812
Отец: Wolodko Jan Chryzostom Henryk
Мать: Wolodko Józafata
Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Wolodko Cezary
Мать ребёнка: Wolodko Waleria
Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
01.09.1846
Сын: Wolodko Stanisław Józefat
Мать ребёнка: Wolodko Waleria
Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Wolodkowna Honorata Aniela
Мать ребёнка: Wolodko Waleria
Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
02.07.1850
Дочь: Iwaszkiewicz Wincenta Aleksandra
Мать ребёнка: Wolodko Waleria
Pališkiai (Krakių RKB)
Рождение ребёнка
12.07.1852
Дочь: Wolodkowna Bronisława
Мать ребёнка: Wolodko Waleria
Pališkiai (Krakių RKB)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Wolodko Waleria
Смерть
05.01.1875
Pališkiai (Krakių RKB