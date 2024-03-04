Яковлев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Яковлева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1874

Сын: Яковлев Дианисий Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Яковлев Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1878

Сын: Яковлев Федот Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1879
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.06.1880

Дочь: Яковлева Агрипина Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Евдокия Ивановна

Военная служба
Неизвестно
[отставной рядовой солдат]
Смерть
Неизвестно
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