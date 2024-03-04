Яковлев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Яковлева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Яковлев Дианисий Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
21.06.1880
Дочь: Яковлева Агрипина Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
[отставной рядовой солдат]
Смерть
Неизвестно