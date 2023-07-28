Карпова (Рубцова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Рубцова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1761 или 1763 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1801 или 1805 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1800

Отец: Рупцов Степан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Карпова Домна Каллиниковна

Отец ребёнка: Карпов Каллиник Петрович

Бракосочетание
07.01.1823

Муж: Карпов Каллиник Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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