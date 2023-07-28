Карпова (Рубцова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Рупцов Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Карпова Домна Каллиниковна
Отец ребёнка: Карпов Каллиник Петрович
Бракосочетание
07.01.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно