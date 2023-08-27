Синцова Настасья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Настасья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Домнина Ионовна

Отец ребёнка: Синцов Иона Козьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Епистимия Ионовна

Отец ребёнка: Синцов Иона Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Иона Козьмич

Смерть
Неизвестно
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