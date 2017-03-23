Ермоленко Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Филипп Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2017

Отец: Ермоленко Петр

Мать: Ермоленко Алена Андреевна

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