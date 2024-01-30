Калюжная (Бородина) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калюжный Алексей
Рождение ребёнка
03.03.1987
Сын: Калюжный Александр
Отец ребёнка: Калюжный Алексей
Рождение ребёнка
04.03.1987
Сын: Калюжный Федор
Отец ребёнка: Калюжный Алексей