Калюжная (Бородина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Бородина) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.07.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Алексей

Рождение ребёнка
03.03.1987

Сын: Калюжный Александр

Отец ребёнка: Калюжный Алексей

Рождение ребёнка
04.03.1987

Сын: Калюжный Федор

Отец ребёнка: Калюжный Алексей

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