Калязина (Панкова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калязина (Панкова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Панков Иван Иванович

Мать: Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калязин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Калязин Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калязин Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Калязин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калязин Геннадий

Смерть
2003

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