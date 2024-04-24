Калязина (Панкова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Панков Иван Иванович
Мать: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калязин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Калязин Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калязин Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Калязин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калязин Геннадий
Смерть
2003