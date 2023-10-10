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Поснов Трофим Матвеевич

Место рождения

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1856 ст.

Отец: Поснов Матвей Александрович

Мать: Авдотья Демидовна

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крестьяне помещицы Евсевьевой. Крёстные: крестьянин Семён Петров (п.Баранова) и Наталья Александровна жена Андрея Лаврентьева
Рождение ребёнка
06.11.1879 ст.

Дочь: Поснова Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Воробьёва Параскева Никаноровна

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1887

Дочь: Поснова Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Воробьёва Параскева Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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