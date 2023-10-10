Поснов Трофим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1856 ст.
Отец: Поснов Матвей Александрович
Мать: Авдотья Демидовна
крестьяне помещицы Евсевьевой. Крёстные: крестьянин Семён Петров (п.Баранова) и Наталья Александровна жена Андрея Лаврентьева
Рождение ребёнка
06.11.1879 ст.
Дочь: Поснова Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Воробьёва Параскева Никаноровна
Рождение ребёнка
14.02.1887
Дочь: Поснова Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Воробьёва Параскева Никаноровна
Смерть
Неизвестно