Valikhan Aituar Shokanyli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Valikhan Aituar Shokanyli

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2017

Отец: Aidar Shokan Valikhanovish

Мать: Aidar Aigerim

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