Юлаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти19.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1874
Отец: Юлаев Иван
Место жительства
Между 1883 и 1907
пос. Горячинский, Лбищенский уезд, Уральская губ.
Работа или профессия
С 25.02.1893 по 19.02.1907 ст.
Псаломщик с 25.02.1893 на диаконской вакансии с 25.02.1902 Горячинская Николаевская Церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Юлаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна
Посвящение в духовный сан
29.05.1900
Рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.
Дочь: Юлаева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна
Рождение ребёнка
29.02.1904
Дочь: Юлаева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна
По старому стилю
Рождение ребёнка
04.09.1906
Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1907
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Лбищенский уезд, Мойылды, Казахстан