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Юлаев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

19.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Юлаев Иван

Мать: Юлаева Акулина Капитоновна

Место жительства
Между 1883 и 1907
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
пос. Горячинский, Лбищенский уезд, Уральская губ.
Работа или профессия
С 25.02.1893 по 19.02.1907 ст.
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Псаломщик с 25.02.1893 на диаконской вакансии с 25.02.1902 Горячинская Николаевская Церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Юлаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Посвящение в духовный сан
29.05.1900
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.

Дочь: Юлаева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.02.1904

Дочь: Юлаева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
04.09.1906

Сын: Юлаев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Найденова Августа Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденова Августа Васильевна

Смерть
19.02.1907
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Лбищенский уезд, Мойылды, Казахстан
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