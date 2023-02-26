Марфа Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти03.03.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Самуил Денисов
Бракосочетание
18.05.1897
Муж: Самуил Денисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1898
Сын: Фёдор Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Денисов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Николай Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Денисов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евдокия Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
03.03.1903
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа