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Марфа Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

03.03.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Самуил Денисов

Бракосочетание
18.05.1897

Муж: Самуил Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1898

Сын: Фёдор Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Денисов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Николай Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Денисов

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евдокия Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
03.03.1903
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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