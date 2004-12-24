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Кузютина Валерия Валентина
Кузютина Валерия Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2004
Пол
Женский
Отец
Кузютин Валентин Викторович
1980 г.р.
Мать
Шевченко Нина Анатольевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2004
Отец:
Кузютин Валентин Викторович
Мать:
Шевченко Нина Анатольевна
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