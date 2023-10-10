Кучеренко Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения08.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908
Рождение ребёнка
03.05.1932
Дочь: Луиза Михайловна
Мать ребёнка: Кучеренко Екатерина Прокофьевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кучеренко Гаррий Михайлович
Мать ребёнка: Кучеренко Екатерина Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно