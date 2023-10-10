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Кучеренко Михаил Павлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908

Отец: Кучеренко Павел Федорович

Мать: Кучеренко Зинаида Филипповна

Рождение ребёнка
03.05.1932

Дочь: Луиза Михайловна

Мать ребёнка: Кучеренко Екатерина Прокофьевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кучеренко Гаррий Михайлович

Мать ребёнка: Кучеренко Екатерина Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучеренко Екатерина Прокофьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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