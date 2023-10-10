Архипова (Иванова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1902 ст.
Дочь: Архипова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович
Рождение ребёнка
26.07.1907
Дочь: Архипова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович
Рождение ребёнка
05.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович
Рождение ребёнка
27.07.1912 ст.
Дочь: Архипова Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович
Рождение ребёнка
10.12.1915 ст.
Дочь: Архипова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович
Рождение ребёнка
01.02.1917
Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович
Рождение ребёнка
12.11.1919 ст.
Дочь: Архипова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно