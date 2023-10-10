Архипова (Иванова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Иванова) Марфа Ивановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1902 ст.

Дочь: Архипова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1907

Дочь: Архипова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1910 ст.

Сын: Архипов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1912 ст.

Дочь: Архипова Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1915 ст.

Дочь: Архипова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1917

Сын: Архипов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1919 ст.

Дочь: Архипова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Иоанн (Иван) Феодорович

Смерть
Неизвестно
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