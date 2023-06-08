Гриценюк (Пояркова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценюк (Пояркова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1987

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1987

Отец: Поярков Александр

Мать: Пояркова Валентина

Рождение ребёнка
15.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриценюк Геннадий

Рождение ребёнка
05.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриценюк Геннадий

Рождение ребёнка
22.12.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриценюк Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценюк Геннадий

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