Гриценюк (Пояркова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1987
Отец: Поярков Александр
Мать: Пояркова Валентина
Рождение ребёнка
15.05.2011
Рождение ребёнка
05.05.2014
Рождение ребёнка
22.12.2021
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриценюк Геннадий