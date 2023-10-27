Далабаева (Шмырёва) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Далабаева (Шмырёва) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шмырёва Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.12.1967

Сын: Сохрин Игорь Львович

Отец ребёнка: Сохрин Лев Рувимович

Рождение ребёнка
20.03.1974

Дочь: Вислинцева Гульнара Абдулазизовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан,Ташкентская область г.Чирчик
Рождение ребёнка
27.03.1977

Сын: Далабаев Денис Абдулазизович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1980

Дочь: Далабаева Наталья Абдулазизовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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