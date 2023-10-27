Далабаева (Шмырёва) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1946
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1967
Сын: Сохрин Игорь Львович
Отец ребёнка: Сохрин Лев Рувимович
Рождение ребёнка
20.03.1974
Дочь: Вислинцева Гульнара Абдулазизовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан,Ташкентская область г.Чирчик
Рождение ребёнка
27.03.1977
Сын: Далабаев Денис Абдулазизович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1980
Дочь: Далабаева Наталья Абдулазизовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности