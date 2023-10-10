Цыбульник Семен Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Цыбульник Домникия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно