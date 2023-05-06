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Квардаков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1927

Дата смерти

28.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1927

Отец: Квардаков Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1958

Дочь: Кавалерова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Квардакова Зинаида Матвеевна

Рождение ребёнка
20.11.1960

Сын: Квардаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Квардакова Зинаида Матвеевна

Рождение ребёнка
26.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Квардакова Зинаида Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квардакова Зинаида Матвеевна

Смерть
28.02.1965
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