Квардаков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1927
Дата смерти28.02.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1927
Отец: Квардаков Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1958
Дочь: Кавалерова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Квардакова Зинаида Матвеевна
Рождение ребёнка
20.11.1960
Сын: Квардаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Квардакова Зинаида Матвеевна
Рождение ребёнка
26.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Квардакова Зинаида Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1965