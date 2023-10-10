Полянский Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Полянский Дмитрий Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Брак: запись о браке №35, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Тит Свиридов, Крестьянин 1867- , Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно