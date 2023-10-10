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Полянский Василий Дмитриевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Полянский Дмитрий Егорович

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.11.1897

Жена: Полянская Евдокия Дмитриевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №35, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Тит Свиридов, Крестьянин 1867- , Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно
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