Маркушина (Щерина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.07.1885
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1885
Отец: Щерин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Восприемник
07.02.1904
Евдокия Петровна Калинина
Восприемник
04.12.1904
Александр Александрович Калинин
Восприемник
29.04.1905
Агафья Даниловна Еремина
Восприемник
18.02.1906
Евдокия Александровна Калинина
Восприемник
11.03.1906
Василий Николаевич Щерин
Восприемник
03.06.1906
Елена Александровна Ибрягимова (Елясина)
Восприемник
22.08.1906
Александр Иванович Доронин
Бракосочетание
31.10.1906
Поручители по жениху: Еремин, Сорокин и Максимов По невесте: Федякин, Крайнов и Федор Елясин (их несколько)
Рождение ребёнка
30.10.1907
Отец ребёнка: Маркушин Павел Лукьянович
Восприемник
23.08.1918
Александр Иванович Щерин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920