Маркушина (Щерина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркушина (Щерина) Анна Дмитриевна

Маркушина (Щерина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.07.1885

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1885

Отец: Щерин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Восприемник
07.02.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Петровна Калинина
Восприемник
04.12.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Александрович Калинин
Восприемник
29.04.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Агафья Даниловна Еремина
Восприемник
18.02.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Александровна Калинина
Восприемник
11.03.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Николаевич Щерин
Восприемник
03.06.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Александровна Ибрягимова (Елясина)
Восприемник
22.08.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Иванович Доронин
Бракосочетание
31.10.1906

Муж: Маркушин Павел Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Еремин, Сорокин и Максимов По невесте: Федякин, Крайнов и Федор Елясин (их несколько)
Рождение ребёнка
30.10.1907

Сын: Маркушин Иван Павлович

Отец ребёнка: Маркушин Павел Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
23.08.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Иванович Щерин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close