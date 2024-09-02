Терлеева (Бунькова) Параскева 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеева (Бунькова) Параскева

Место рождения

Самохвалово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Самохвалово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлеев Василий

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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