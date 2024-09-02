Терлеева (Бунькова) Параскева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терлеев Василий
Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно