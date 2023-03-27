Скипетров Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скипетров Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипетров Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипетров Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно