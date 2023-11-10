Климушкина Серафима Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина Серафима Николаевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.07.1905

Дата смерти

?.10.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климушкин Николай Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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Бракосочетание
До 1924

Муж: Климушкин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
23.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климушкин Николай Фёдорович

Место жительства
С 26.11.1947
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
?.10.1992
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