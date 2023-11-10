Климушкина Серафима Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1905
Дата смерти?.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климушкин Николай Фёдорович
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
23.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климушкин Николай Фёдорович
Место жительства
С 26.11.1947
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.10.1992