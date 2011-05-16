Никитина (Астрихинская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1928
Дата смерти16.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1928
Отец: Астрихинский Афанасий Иннокентьевич
Мать: Улита
Рождение ребёнка
11.11.1948
Сын: Никитин Александр
Отец ребёнка: Никитин Лель
Рождение ребёнка
24.06.1955
Сын: Никитин Анатолий
Отец ребёнка: Никитин Лель
Рождение ребёнка
16.04.1961
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Никитин Лель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Лель
Смерть
16.05.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость