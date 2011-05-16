Никитина (Астрихинская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Астрихинская) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1928

Дата смерти

16.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1928

Отец: Астрихинский Афанасий Иннокентьевич

Мать: Улита

Рождение ребёнка
11.11.1948

Сын: Никитин Александр

Отец ребёнка: Никитин Лель

Рождение ребёнка
24.06.1955

Сын: Никитин Анатолий

Отец ребёнка: Никитин Лель

Рождение ребёнка
16.04.1961

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Никитин Лель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Лель

Смерть
16.05.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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