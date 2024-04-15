Белокур Исидор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1820 и 1828
Дата смерти04.07.1885 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1828
Отец: Белокур Кондратий Кириллович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
20.11.1864 ст.
Сын: Белокур Григорий Исидорович
Мать ребёнка: Белокур Ольга Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBP-G?i=725&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.03.1868 ст.
Сын: Белокур Василий Исидорович
Мать ребёнка: Белокур Ольга Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G93T?i=129&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.03.1870 ст.
Мать ребёнка: Белокур Ольга Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JW-K?i=240&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1885 ст.
Причина смерти: от воспаления горла и желудка | по недосмотру домашних не исповедан
Похороны
06.07.1885 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54Z?i=694&cc=3511744&cat=1008700