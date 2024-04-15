Белокур Исидор Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Исидор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1820 и 1828

Дата смерти

04.07.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1828

Отец: Белокур Кондратий Кириллович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
20.11.1864 ст.

Сын: Белокур Григорий Исидорович

Мать ребёнка: Белокур Ольга Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBP-G?i=725&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.03.1868 ст.

Сын: Белокур Василий Исидорович

Мать ребёнка: Белокур Ольга Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G93T?i=129&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.03.1870 ст.

Сын: Белокур Захар Исидорович

Мать ребёнка: Белокур Ольга Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JW-K?i=240&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Ольга Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
04.07.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления горла и желудка | по недосмотру домашних не исповедан
Похороны
06.07.1885 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54Z?i=694&cc=3511744&cat=1008700
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