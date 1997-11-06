Федулова (Кованова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова (Кованова) Таисия Петровна

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.05.1923

Дата смерти

06.11.1997

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1923

Отец: Кованов Петр Петрович

Мать: Кованова Анна Дмитриевна

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
?.03.1949

Муж: Федулов Борис Александрович

Нерль, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулов Борис Александрович

Нерль, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федулов Борис Александрович

Нерль, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
06.11.1997
Нерль, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

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