Федулова (Кованова) Таисия Петровна
Место рождения
Дата рождения16.05.1923
Дата смерти06.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1923
Отец: Кованов Петр Петрович
Мать: Кованова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
?.03.1949
Рождение ребёнка
19.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федулов Борис Александрович
Рождение ребёнка
30.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федулов Борис Александрович
Смерть
06.11.1997