Биньковская (Будаловская) Александра Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биньковская (Будаловская) Александра Макаровна

Место рождения

Днепровское, Миколаївська область

Дата рождения

12.03.1911 ст.

Дата смерти

30.01.1993

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1911 ст.

Отец: Будиловский Макар Леонтиевич

Мать: не указана

Днепровское, Миколаївська область
Бракосочетание
Около 1930

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1932

Сын: Биньковский Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь, Украинская ССР
Смерть
30.01.1993
Рига, Латвия
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