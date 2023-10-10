Биньковская (Будаловская) Александра Макаровна
Место рождения
Дата рождения12.03.1911 ст.
Дата смерти30.01.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1911 ст.
Отец: Будиловский Макар Леонтиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1930
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1932
Сын: Биньковский Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
30.01.1993
Рига, Латвия