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Назарова Матрена
Назарова Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
29.01.1814
Пол
Женский
Отец
Назаровъ Иванъ
1767 г.р.
Мать
Назарова (Якина) Анна
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Назаровъ Иванъ
Мать:
Назарова Анна
Смерть
29.01.1814
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