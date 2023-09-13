Тишкина Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина Светлана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Тишкин Геннадий Федорович

Мать: Тишкина Татьяна

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