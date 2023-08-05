Лукашева (Соколова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашева (Соколова) Галина Петровна

Лукашева (Соколова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Соколов Пётр Михайлович

Мать: Соколова Александра Евдокимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close