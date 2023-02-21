Надеина - Идирисова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадеина - Идирисова Любовь Ивановна

Надеина - Идирисова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1966

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1966

Отец: Надеин Иван

Мать: Надеина Лидия Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close