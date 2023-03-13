Сычева (Опарина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Опаринъ Панкратъ
Мать: Опарина Ирина
Рождение ребёнка
28.04.1895
Сын: Опаринъ Иванъ
Отец ребёнка: не указан
Александровка
Рождение ребёнка
21.08.1901
Сын: Сычевъ Григорий
Отец ребёнка: Сычевъ Андрей
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сычевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан