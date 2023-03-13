Сычева (Опарина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Опарина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Опаринъ Панкратъ

Мать: Опарина Ирина

Рождение ребёнка
28.04.1895

Сын: Опаринъ Иванъ

Отец ребёнка: не указан

Александровка
Рождение ребёнка
21.08.1901

Сын: Сычевъ Григорий

Отец ребёнка: Сычевъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сычевъ Андрей

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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