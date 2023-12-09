Романишина Олеся Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986
Рождение ребёнка
?.01.2008
Сын: Романишин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.2009
Дочь: Романишина Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романишина Стефания Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан