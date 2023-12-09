Романишина Олеся Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романишина Олеся Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: Сиддиков Эдуард Рамазанович

Мать: Плеханова Марина Александровна

Рождение ребёнка
?.01.2008

Сын: Романишин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.2009

Дочь: Романишина Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романишин Дмитрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романишина Стефания Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

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