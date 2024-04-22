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Ершов Алексей Кононович

Место рождения

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Ершов Конон

Мать: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ершов Осип Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ершов Захар Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Ершов Фома брат родной
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ершов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Ершов Фома Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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