Ершов Алексей Кононович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Ершов Конон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Ершов Фома брат родной
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно