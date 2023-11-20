Рукосуев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукосуева Виолетта Максимовна

Мать ребёнка: Рукосуева Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Светлана Александровна

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