Туркина (Ильина) Варвара Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Ильина) Варвара Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1876

Муж: Туркин Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Рябущенко Пелагея Прокофьевна

Отец ребёнка: Туркин Прокофий Андреевич

Рождение ребёнка
25.06.1891

Сын: Туркин Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Туркин Прокофий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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