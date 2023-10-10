Туркина (Ильина) Варвара Стефановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1876
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Рябущенко Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Туркин Прокофий Андреевич
Рождение ребёнка
25.06.1891
Отец ребёнка: Туркин Прокофий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно