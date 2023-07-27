Успенский Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Успенский Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Ташкент
Рождение ребёнка
01.04.1952
Сын: Успенский Александр Петрович
Мать ребёнка: Успенская Елизавета Алексеевна
Ташкент, УзССР
Смерть
Неизвестно