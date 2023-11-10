Сосновский Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения23.02.1864
Дата смерти28.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1864
Бракосочетание
24.04.1892
https://ya.ru/archive/catalog/1ee67ec0-559e-4c3b-aefb-8808e412aa1b/91
Упоминание
1892
ЗарКупСын, Состоящий в запасе армии бомбардир
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Зинаида (Зинеида) Иванова
Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1896
Дочь: Свешникова Елена
Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновский ?
Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна
Смерть
28.09.1908
Похороны
Неизвестно