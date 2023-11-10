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Сосновский Иван Александрович

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

23.02.1864

Дата смерти

28.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1864

Отец: Сосновский Александр Николаевич (Заркуп2Г)

Мать: Сосновская Варвара Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
24.04.1892

Жена: Сосновская Надежда Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/1ee67ec0-559e-4c3b-aefb-8808e412aa1b/91
Упоминание
1892
Зарайск, Зарайск, Московская область
ЗарКупСын, Состоящий в запасе армии бомбардир
Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Зинаида (Зинеида) Иванова

Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1896

Дочь: Свешникова Елена

Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский ?

Мать ребёнка: Сосновская Надежда Ивановна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
28.09.1908
Зарайск, Зарайск, Московская область
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область
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