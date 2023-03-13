Шлычкова Оксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлычкова Оксинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шлычковъ Лаврентий

Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шлычковъ Пантелей

Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлычковъ Кузьма

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