Шлычкова Оксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шлычковъ Лаврентий
Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1789
Сын: Шлычковъ Пантелей
Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Шлычковъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлычковъ Кузьма