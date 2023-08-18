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Бухарцова Мария Иванова

Место рождения

поч. Кушкецких Вершин по левую сторону, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кушкецких Вершин по левую сторону, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Бухарцов Фадей Нефедов

Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бухарцов Иван Нефедов

Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Бухарцов Леонтий Нефедов

Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бухарцов Прохор Нефедов

Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Стефанида Нефедова

Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Бухарцов Федор Нефедов

Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Нефед Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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