Бухарцова Мария Иванова
Место рожденияпоч. Кушкецких Вершин по левую сторону, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Кушкецких Вершин по левую сторону, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Стефанида Нефедова
Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Бухарцов Нефед Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795