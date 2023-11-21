Демяненко Иосиф Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демяненко Иосиф Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.09.1878 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Ефросиния Ивановна Горбатенко
Восприемник
21.01.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Ксения Ефимовна Или Ефремовна Балина
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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