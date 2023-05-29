Васильева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Силаев Василий

Мать: Семенова Наталья

Смерть
Неизвестно
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