Елькина Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елькина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Елькин Федор

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елькина Екатерина

Отец ребёнка: Елькин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Иван

Отец ребёнка: Елькин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елькина Анна

Отец ребёнка: Елькин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елькина Елизавета

Отец ребёнка: Елькин Федор

Смерть
Неизвестно
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