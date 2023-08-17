Елькина Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елькина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Елькин Федор
Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елькина Екатерина
Отец ребёнка: Елькин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елькин Иван
Отец ребёнка: Елькин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елькина Анна
Отец ребёнка: Елькин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елькина Елизавета
Отец ребёнка: Елькин Федор
Смерть
Неизвестно