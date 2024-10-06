(Жабина) Агрипина Никифоровна Вычислено 21.06.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Жабина) Агрипина Никифоровна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 21.06.1856 ст.

Дата смерти

08.08.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 21.06.1856 ст.

Отец: Жабин Никифор Игнатович Минаевич

Мать: Жабина (Костина) Анна Андреевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/33
Восприемник
20.07.1868 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/57
Восприемник
05.12.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/200
Смерть
08.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
от холеры https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/140

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