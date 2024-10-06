(Жабина) Агрипина Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 21.06.1856 ст.
Дата смерти08.08.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 21.06.1856 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/33
Восприемник
20.07.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/57
Восприемник
05.12.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/200
Смерть
08.08.1871 ст.
от холеры https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/140